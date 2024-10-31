31 Ekim 2024, Perşembe
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Sınır güvenliğine teknolojik takviye! Sınıra 148 KM’lik güvenlik yolu
Sınır güvenliğinin artırılması için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığınca kara sınırlarına yeni 200 termal kamera sistemi ve 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi kurulacak. Kıyı güvenliği için ise 6 kontrol botu envantere katılacak, elektro-optik gözetleme kapasitesine sahip bir sahil gözetleme istasyonu da faaliyete geçirilecek.