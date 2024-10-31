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Sınır güvenliğine teknolojik takviye! Sınıra 148 KM’lik güvenlik yolu

Sınır güvenliğine teknolojik takviye! Sınıra 148 KM’lik güvenlik yolu

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:41
Sınır güvenliğinin artırılması için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığınca kara sınırlarına yeni 200 termal kamera sistemi ve 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi kurulacak. Kıyı güvenliği için ise 6 kontrol botu envantere katılacak, elektro-optik gözetleme kapasitesine sahip bir sahil gözetleme istasyonu da faaliyete geçirilecek.
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Sınır güvenliğine teknolojik takviye!
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