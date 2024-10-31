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Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Komisyonu 2024 yılı Türkiye raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Komisyonu 2024 yılı Türkiye raporuna tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:24
Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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