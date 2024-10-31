Bakan Tunç'tan savcıyı tehdit eden Özgür Özel'e tepki! "Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alan açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir." dedi.

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