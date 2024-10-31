Salim Güran’ın dereye gidiş-dönüş görüntüsü

Nevzat Bahtiyar Narin'in küçük bedenini Eğertutmaz Deresi'ne nasıl koyduğunu soğukkanlılıkla anlattı. Ayrıca Salim Güran'ın aracıyla Narin'in gömüldüğü Eğertutmaz Deresi'ne gidişi ve dönüşüne ait kamera görüntüleri de dosyada yerini aldı.

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