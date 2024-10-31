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Erdoğan genç imamın Millet Camii'nde görev almasını istedi!

Erdoğan genç imamın Millet Camii'nde görev almasını istedi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 20:56
Dokuzuncu Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan genç imam Muhammed Sizcan ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Başkan Erdoğan’ın Millet Camiinde görev almasını istediği Muhammed Sizcan yaşadığı sevinci ve duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.
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