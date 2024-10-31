Erdoğan genç imamın Millet Camii’nde görev almasını istedi!

Dokuzuncu Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan genç imam Muhammed Sizcan ödülünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Başkan Erdoğan’ın Millet Camiinde görev almasını istediği Muhammed Sizcan yaşadığı sevinci ve duygularını A Haber mikrofonlarına anlattı.

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