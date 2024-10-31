31 Ekim 2024, Perşembe
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CHP ve DEM'in ortak Esenyurt mitinginde skandal! CHP'li vekiller polise saldırdı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle dün (30 Ekim) tutuklanmıştı. Bunu hazmedemeyen CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti vatandaşlara Esenyurt mitingine katılma çağrısı yaptı. Bugün düzenlenen mitingde ise iki partinin kent uzlaşısı adı altındaki kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. CHP'li vekiller Esenyurt'ta görev başında bulunan polis memurlarına saldırdı. Ayrıca 3 CHP'li vekilin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan CHP ve DEM Parti'sinin ortak mitingine 3 bin 500 kişi katıldı.