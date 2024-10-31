Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanının eşi Marie Khone Fay ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay'ın eşi Marie Khone Fay ile Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ilk olarak Afrika Kültür Evi'ne gelerek, kendisini karşılayan Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam ve Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Afrikalı öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı Fay'ın eşi Marie Khone Fay'ı karşılayan Emine Erdoğan, birlikte kültür evini gezdi. Lider eşleri, burada sergilenen Senegal ve Afrika'nın diğer ülkelerinden gelen el sanatları ürünlerini inceleyerek, Sağlam'dan Afrika Kültür Evi'nin kuruluşu ve ürünlere ilişkin bilgi aldı. Fay, Emine Erdoğan'ın himayesinde yayımlanan "Afrika Seyahatlerim", "Afrika Atasözleri Seçkisi" ve "Afrika Yemek Kültürü" kitaplarını da inceledi. Lider eşlerine daha sonra Afrikalı müzisyenler tarafından dinleti sunuldu.

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