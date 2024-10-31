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Narin cinayetinde keşif anları A Haber'de

Narin cinayetinde keşif anları A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 20:30
Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarmadaki itirafı ve keşif anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, A Haber ekibinin ulaştığı görüntülerde küçük kızın cansız bedenini nasıl taşıdığını ve sakladığını soğukkanlılıkla anlatıyor. İşte o anlar.
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Narin cinayetinde keşif anları A Haber’de
Narin cinayetinde keşif anları A Haber'de
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