Narin cinayetinde keşif anları A Haber’de

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın jandarmadaki itirafı ve keşif anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Bahtiyar, A Haber ekibinin ulaştığı görüntülerde küçük kızın cansız bedenini nasıl taşıdığını ve sakladığını soğukkanlılıkla anlatıyor. İşte o anlar.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN