31 Ekim 2024, Perşembe
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Kılıçdaroğlu yurt gezisine çıkıyor! CHP'de olağanüstü kurultay hazırlığı mı?
CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay iddialarının dillendirildiği bir dönemde yurt gezisine çıkıyor. Eski ana muhalefet lideri önümüzdeki günlerde, kurultayda kendisini destekleyen Balıkesir ve Afyon Belediye Başkanlarını ziyaret edecek.