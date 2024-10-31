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Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı

Senegal ile 5 anlaşmaya imza! Başkan Erdoğan: Ticaret hacmi 500 milyon dolara yaklaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 18:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'yi resmi törenle karşıladı. Tören sonrası ikili ve heyetler arası görüşmeye geçilirken toplantılar sonrasında iki lider basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Senegal ile 5 anlaşma imzalandığını vurgularken ticaret hacminin 500 milyon dolara yaklaştığını belirtti. Başkan Erdoğan diğer yandan Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunun altını çizdi.
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