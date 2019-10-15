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15.10.2019

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'dan A Haber çarpıcı açıklamalar

UEFA'nın Fransa Türkiye maçındaki milli futbolcularımızın "asker selamlı" gol sevinciyle ilgili başlattığı soruşturmaya tepkiler çığ gibi büyüyor. UEFA'nın bu skandal çifte standartına Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'da sert tepki gösterdi. A Haber muhabiri Gizem Adalı'n sorularını yanıtlayan Büyükelçi  Musa, "Selamın askeri ve ya başka türlüsü olmaz. Bizim futbolcularımız bağlılıklarını böyle dile getirmişler, bunu büyütecek bir şey yok! Bu bir ilk değil ve bunu yapan sadece Türk futbolcular değil. Son olarak Rusya'da düzenlenen turnuvadaki maçlarda Fransız futbolcularında asker selamı verdiğini görüyoruz. Başkaları yapınca kabul ediliyor da Türk futbolcuları yapınca neden kabul edilmiyor. Bu çifte standardı artık terk etmeliler! dedi.

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