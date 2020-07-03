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Türkiye Suudi Arabistan'daki koronavirüs hastası Türk çifti ülkeye getirdi
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarına sahip çıkan Türkiye, Suudi Arabistan'da koronavirüse yakalanan Türk çift için ambulans uçak gönderdi. Türkiye, koronavis salgının yakınan Türk karı kocayı ülkeye getirdi.
Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Türkiye vatandaşı çift, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine Türkiye'de tedavi görmek isteyen Ayşen Oğuzcan (46) ile Nedim Oğuzcan (46) çifti Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen TC-RSC tescil işaretli ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan saat 21.16'da havalanan uçak saat 00.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık alanına iniş yaptı.
Buradan alınan Oğuzcan çifti, sağlık ekipleri eşliğinde ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.