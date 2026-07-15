İstanbul 15 Temmuz şehitleri için tek yürek: Milli irade ruhuyla dev yürüyüş

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, İstanbul'da milli irade meşalesi bir kez daha yandı. Zincirlikuyu’dan başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde devleşen anma yürüyüşünde on binler, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, tarihi ana tanıklık ederek Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in duygu dolu açıklamalarını ve meydandaki büyük coşkuyu canlı yayında izleyicilere aktardı.