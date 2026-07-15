TBMM’de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni’de Kur’an-ı Kerim tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen anma programına katılmak üzere TBMM'ye geldi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde FETÖ'cü darbecilerin bombalarıyla hedef alınan Gazi Meclis'teki 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda 15 Temmuz şehitleri dualarla yâd edilirken, milli iradeyi hedef alan darbe girişimine karşı verilen destansı mücadele bir kez daha anıldı.