A Haber ekipleri o gece neler yaşadı?

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan gelişmeler, A Haber kameraları tarafından anbean kaydedildi. Darbecilerin hedef aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Genelkurmay Başkanlığı çevresindeki tarihi anlara tanıklık eden A Haber ekibi, o geceyi sahadan yaptığı canlı yayınlarla izleyicilere aktardı. Aradan geçen 10 yıla rağmen hafızalardan silinmeyen o anları A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ile Kameraman Şükrü Can Çankaya, Ankara'dan canlı yayında yeniden anlattı. A Haber kameralarına yansıyan çarpıcı görüntüler, 15 Temmuz gecesinin unutulmayan anlarını bir kez daha gözler önüne serdi.