Türkiye normalleşme haritasındaki bu ili konuşuyor! İşte Uşak'ın sırrı

Son dakika haberine göre Türkiye Uşak'ı konuşuyor. 367 bin nüfuslu kent, Türkiye'nin risk haritasına damga vurdu. "Mavi" yani düşük riskli kategoride yer alan şehirde vaka sayısı 100 binde 10'un altında. Peki Uşak bunu nasıl başardı? A Haber Muhabiri Gamze Çıkar Elçi haberin detaylarını canlı yayında anlattı.