Türkiye neden Batı’nın hedefinde? Avrupa terör örgütü PKK’yı neden destekliyor?

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine 'hayır' demesi dünyanın gündeminde. Peki Avrupa Birliği terör örgütü PKK'ya neden kucak açıyor? Terör örgütleri üzerinden yürütülen vekalet savaşlarında PKK'nın rolü ne? NATO ve Avrupa , Türkiye'nin bu haklı tepkisi karşısında terör örgütü PKK'ya tavrını değiştirir mi? İşte Batı'nın geçmişten bugüne terör karnesi…

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