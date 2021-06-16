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Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek olan Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!

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Giriş: 16.06.2021 13:30
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek. Bakü'de bulunan Erdoğan, Türk taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.
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