16 Haziran 2021, Çarşamba
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Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek olan Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli!
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek. Bakü'de bulunan Erdoğan, Türk taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" tezahüratlarıyla seslendi.