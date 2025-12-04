MHP lideri Devlet Bahçeli: Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Terörsüz Türkiye'de son düzlüğe girildiğini söylerken, 2026 yılını işaret etti. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına da tepki gösteren Bahçeli, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun mutlaka aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır." dedi.

