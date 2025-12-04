04 Aralık 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Devlet Bahçeli: Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli: Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2025 08:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Terörsüz Türkiye'de son düzlüğe girildiğini söylerken, 2026 yılını işaret etti. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararına da tepki gösteren Bahçeli, İBB’deki yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun mutlaka aydınlanması ve adaletin tecellisi şarttır." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Devlet Bahçeli: Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı
Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı
"Yüzyılın yolsuzluğu aydınlığa kavuşmalı"
Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber’de çarpıcı analiz
Tepki çeken Barzani ziyareti sonrası A Haber'de çarpıcı analiz
İşte ASELSAN’ın mobil röntgen cihazları
İşte ASELSAN'ın mobil röntgen cihazları
11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’nda!
11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu'nda!
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Sayın Bahçeli’ye söylenen hadsiz sözler kabul edilemez
"Sayın Bahçeli’ye söylenen hadsiz sözler kabul edilemez"
Gerekirse baldıran zehrini de içeriz
"Gerekirse baldıran zehrini de içeriz"
Cellat görmek istiyorsan dön de aynaya bak
"Cellat görmek istiyorsan dön de aynaya bak"
Bize gölge etmeyin, o bize yeter
"Bize gölge etmeyin, o bize yeter"
Kızılelma görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu
"Kızılelma görüş ötesi hedefi vurabilen ilk insansız savaş uçağı oldu"
Biz her şeyden öte vicdan sahibi milletiz
"Biz her şeyden öte vicdan sahibi milletiz"
Güney Afrika’da temaslar gerçekleştirdik
"Güney Afrika’da temaslar gerçekleştirdik"
Daha Fazla Video Göster