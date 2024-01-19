19 Ocak 2024, Cuma
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Turgut Altınok kimdir?
Henüz 25 yaşındayken MHP'de siyasete atıldı, önemli görevler üstlendi. 37 yaşına geldiğinde ise önemli seçim başarılarına imza attı. Adalet, hoşgörü ve samimiyet üçgeninde halkında gönlünde taht kurdu. İşte AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un siyasetteki yolculuğu, yaşam hikayesi...