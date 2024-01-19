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Turgut Altınok kimdir?

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Giriş: 19.01.2024 09:19
Henüz 25 yaşındayken MHP'de siyasete atıldı, önemli görevler üstlendi. 37 yaşına geldiğinde ise önemli seçim başarılarına imza attı. Adalet, hoşgörü ve samimiyet üçgeninde halkında gönlünde taht kurdu. İşte AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un siyasetteki yolculuğu, yaşam hikayesi...
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