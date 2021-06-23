Tunç Soyer'e 'Deniz suyu projesi' tepkisi! İzmirliler: ''Önce şebeke suyunu temizleyin''

Şebeke suyundaki kirlilik nedeniyle tepkilerin odağında olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Deniz suyunu içme suyuna çevirme projesini hayata geçireceğiz." dedi. Ancak bu açıklamaya İzmirliler, "Önce baraj suyunu vatandaşa temiz ulaştırın." karşılığını verdi. Gelişmeleri, A Haber muhabiri Sefer Ayçe ve konuğunda Prof. Dr. Doğan Yaşar değerlendirdi.

İzmir'in su sorunu var mı? Bu sorunun cevabını yanıtlayan Deniz Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar cevapladı. Yaşar, '' İzmir için denizden su arıtıp içebilir hale getirilmesi şuan için gerekli değildir. Bizim su sorunumuz yok su yönetimi sorunumuz var. Ben 2006 ve 2016 yıllarında İzmir'in su yönetimi sorunu ile ilgili 2 kez master tezi yaptırdım. Keşke İzmir Belediyesi yetkilileri alıp bu tezleri okusalar. Biz bu tezlerde 2020 yılı sonrasına dikkat çektik. Peki, ne yapmamız gerekir? Kanalizasyon su ile yağmur sularını ayırıp tekrar barajlara basmalıyız. Çünkü bu yağmur suları gerçek su.''