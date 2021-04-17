Tüm Türkiye'de 65 yaş ve üzeri için kritik öneri: Aşı kartı verilsin

Vatandaşları aşı yaptırmaya ikna için önemli bir öneride bulunan Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Aşı olan da aynı kısıtlamaya tabi tutuluyor. Oysa biz biliyoruz ki aşılı olan 65 yaş üzeri kişilerde ağır hastalık riski çok düşük. İki doz aşısı da tamamlanmış 65 yaş üstü kişilere bir aşı kartı verilmesi ve aşı kartı olanların kısıtlamalardan muaf tutulmaları, aşı olmayanların ise kısıtlanması gerekir. Böylece bu uygulamayla insanları aşılamaya teşvik etmiş oluruz. Hatta daha sonra diğer gruplara da aynı uygulama yapılabilir." dedi.