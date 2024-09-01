01 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
TSYD'ye

TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması! İstanbul Valiliği duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.09.2024 11:51
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin Beşiktaş Levent'teki tesislerine giden Dernek üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi başörtülü olduğu için havuza alınmadı. Dernek Başkanı Oğuz Tongsir yaşanan skandal karşısında "Dernek bizim kurallarımızla yönetiliyor" sözleriyle üste çıkmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Tongsir yönetimindeki TSYD yaptığı "sözde özür" açıklamasında çirkin ifadeler kullanmayı sürdürdü. Açıklamada "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratmak için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." denildi. İstanbul Valiliği, TSYD'ye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TSYD’ye tesettür yasağı soruşturması
TSYD'ye "tesettür yasağı" soruşturması
AFAD’tan İstanbul ve 21 ile sarı kodlu uyarı!
AFAD'tan İstanbul ve 21 ile sarı kodlu uyarı!
Kayıp Narin’in amcanın aracındaki DNA eşleşti!
Kayıp Narin'in amcanın aracındaki DNA eşleşti!
Başkan Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii’ni hizmete açtı!
Başkan Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'ni hizmete açtı!
Tam bir şuursuzluk
"Tam bir şuursuzluk"
DEM’li vekiller terörist cenazesinde!
DEM'li vekiller terörist cenazesinde!
Başkan Erdoğan: 100 ülkeye ihracat yaptık
Başkan Erdoğan: 100 ülkeye ihracat yaptık
Terörün finansmanın mal varlıkları donduruldu!
Terörün finansmanın mal varlıkları donduruldu!
Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde teröre darbe!
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröre darbe!
Başkan Erdoğan: Yakında kilidi kapatacağız!
Başkan Erdoğan: Yakında kilidi kapatacağız!
Kimseden icazet almayız
"Kimseden icazet almayız"
Nefes almak yok! 6 terörist ex
Nefes almak yok! 6 terörist ex
Daha Fazla Video Göster