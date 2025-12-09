09 Aralık 2025, Salı

Başkan Erdoğan Oscar ödüllü Filistinli yönetmeni kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 09:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'daki İsrail zulmünü beyaz perdeye taşıyan "No Other Land" filminin Oscar ödüllü yönetmeni Basel Adra ile İstanbul'da görüştü. Adra'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını vurguladı.
