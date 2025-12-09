Başkan Erdoğan Oscar ödüllü Filistinli yönetmeni kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Şeria'daki İsrail zulmünü beyaz perdeye taşıyan "No Other Land" filminin Oscar ödüllü yönetmeni Basel Adra ile İstanbul'da görüştü. Adra'yı tebrik eden Başkan Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını vurguladı.

