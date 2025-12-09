09 Aralık 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor! Babalık izni kaç gün olacak?
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 09.12.2025 09:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Babalık izinlerinin süresi de uzayacak. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bilgiler paylaştı.