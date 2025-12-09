09 Aralık 2025, Salı

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor! Babalık izni kaç gün olacak?

Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor! Babalık izni kaç gün olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 09:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Babalık izinlerinin süresi de uzayacak. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bilgiler paylaştı.
