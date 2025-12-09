Doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkıyor! Babalık izni kaç gün olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, iş-aile hayatını dengelemeyi ve azalan nüfus artış hızına çözüm üretmeyi amaçlayan yeni düzenlemesinde "doğum izni" süresinin 16 haftadan 24 haftaya kadar uzatılması planlanıyor. Babalık izinlerinin süresi de uzayacak. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli bilgiler paylaştı.

