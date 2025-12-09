Türkiye’den SDG’ye çok net operasyon mesajı!

Suriye'de terör örgütü SDG'nin kendini lağvedip orduya entegre olma süreci henüz tamamlanamadı. Güvenlik kaynakları, "SDG mutabakata uymazlarsa Şam operasyon yapar, biz de destek veririz" dedi. Peki son durum ne? Operasyon hazırlıkları yapılıyor mu, sosyal medyaya yansıyan Suriye'deki Türk askeri konvoyu ne anlatıyor? Detaylar haberimizde...

