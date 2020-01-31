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31.01.2020

Trump'ın Kudüs kararının ardındaki sır!

Diplomasi, jeo-politik, strateji, uluslararası ilişkiler, iktisat, oyun teorisi... Peki ya bunların hepsi, yani modern dünyayı yönetenlerin, kararlarına yön verdiğini varsaydığımız bu bilim dalları, kitaplar dolusu bilgi, teori, istatistik, gerçekte, hükümsüzse? Aslında dünya, efsanelerin, kehanetlerin, kadim bilgilerin etrafında dönüyorsa? İşte A Haber'in İsrail ile ilgili kim ne yapmaya çalışıyor analiz haberi...

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