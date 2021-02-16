16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Teröristler paramotoru nasıl temin etti? Eğitimini nereden aldı?

Teröristler paramotoru nasıl temin etti? Eğitimini nereden aldı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2021 00:53
Güncelleme:16.02.2021 00:54
Gara'da öldürülen üç PKK'lı teröristin paramotor ile kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Daha öncede Hatay'da öldürülen iki teröristin paramotor ile sınırı geçtiği biliniyor. Uzmanlara göre paramotor kullanılması ve temin edilmesi çok zor bir hava aracı... Peki teröristler paramotoru nasıl temin etti ve eğitimini nereden aldı? Detaylar haberimizde...
Teröristler paramotoru nasıl temin etti? Eğitimini nereden aldı?
Teröristler paramotoru nasıl temin etti? Eğitimini nereden aldı?
TSK'nın Gara'dan sonraki hedefi...
"TSK'nın Gara'dan sonraki hedefi..."
ABD nasıl geri adım attı?
ABD nasıl geri adım attı?
Türkiye bu oyuna gelmedi!
"Türkiye bu oyuna gelmedi!"
İşte PKK katliamları!
İşte PKK katliamları!
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Son dakika | Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? | Sağlık Bakanlığı 15 Şubat 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi?
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
Gara’daki mağaranın bilinmeyenleri
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
MİT'ten FETÖ'ye önemli operasyon
Gültekin davasında flaş gelişme!
Gültekin davasında flaş gelişme!
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Abdullah Ağar'dan A Haber'de ABD'ye PKK tepkisi
Daha Fazla Video Göster