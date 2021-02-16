Teröristler paramotoru nasıl temin etti? Eğitimini nereden aldı?

Gara'da öldürülen üç PKK'lı teröristin paramotor ile kaçmaya çalıştığı belirlenmişti. Daha öncede Hatay'da öldürülen iki teröristin paramotor ile sınırı geçtiği biliniyor. Uzmanlara göre paramotor kullanılması ve temin edilmesi çok zor bir hava aracı... Peki teröristler paramotoru nasıl temin etti ve eğitimini nereden aldı? Detaylar haberimizde...