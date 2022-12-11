Teröristbaşına özgürlük isteyen HDP'lilerden polise skandal tehdit: Bu kenti birbirine katarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin bazı vekilleri, Diyarbakır'da terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük için yürüyüş yapmak istedi. Polis ekiplerinin izin vermediği skandal eylemde, 2 kişi gözaltına alındı. HDP'li Hişyar Özsoy polislere, "Bu kenti birbirine katarız" diyerek tehditler savurdu.