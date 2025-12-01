Eski Yunan bakanından itiraf: “Yükselen Türkiye İsrail’in kabusu”

Türkiye, bölgedeki savaş geriliminin ortasında geliştirdiği yerli ve milli silahlarla hâkim güç konumunu pekiştirmeyi sürdürüyor. Son olarak Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis’ten dikkat çeken itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Varoufakis, Türkiye’nin diplomatik adımları, yargı süreçleri, savunma sanayisindeki üstünlüğü ve Suriye–Gazze hattında artan askeri etkisiyle bölgenin yükselen gücü hâline geldiğini söyledi.

