İki kıtanın ezeli rekabetinde geri sayım! İşte Fenerbahçe–Galatasaray derbisinden öne çıkanlar
İki kıtanın ezeli rekabeti, 1 Aralık Pazartesi günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bir kez daha sahne alacak. Süper Lig tarihinde 404. kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında güncel puan tablosunda yalnızca 1 puanlık fark bulunuyor. Her iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak ve rakibini geride bırakarak zirve yarışında avantaj yakalamak isteyecek. Bu dev mücadele öncesi iki takımın güncel istatistiklerini, form durumlarını ve merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte derbinin tüm yönleriyle analiz edildiği haberimiz...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:58
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:34