İki kıtanın ezeli rekabetinde geri sayım! İşte Fenerbahçe–Galatasaray derbisinden öne çıkanlar

21 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından 7 yıllık Ali Koç döneminden bayrağı devralan Sadettin Saran, ilk kez Galatasaray derbisine çıkmanın gururunu yaşayacak. Derbi öncesi oyuncularıyla toplantı yaptığı ve takıma ciddi bir prim sözü verdiği de öğrenildi.