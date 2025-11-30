Viral Galeri Viral Tıkla İki kıtanın ezeli rekabetinde geri sayım! İşte Fenerbahçe–Galatasaray derbisinden öne çıkanlar

İki kıtanın ezeli rekabeti, 1 Aralık Pazartesi günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bir kez daha sahne alacak. Süper Lig tarihinde 404. kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında güncel puan tablosunda yalnızca 1 puanlık fark bulunuyor. Her iki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak ve rakibini geride bırakarak zirve yarışında avantaj yakalamak isteyecek. Bu dev mücadele öncesi iki takımın güncel istatistiklerini, form durumlarını ve merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte derbinin tüm yönleriyle analiz edildiği haberimiz...

Giriş Tarihi: 30.11.2025 18:58 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 19:34
İki kıtanın ezeli rekabetinde geri sayım başladı.

1 Aralık Pazartesi günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak 404. randevuda kozlarını paylaşırken, zorlu derbiyi Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, önemli eksiklerine rağmen derbiden 3 puanla ayrılıp ezeli rakibini deplasmanda mağlup ederek hem puan farkını açmayı hem de moral üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor.

21 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından 7 yıllık Ali Koç döneminden bayrağı devralan Sadettin Saran, ilk kez Galatasaray derbisine çıkmanın gururunu yaşayacak. Derbi öncesi oyuncularıyla toplantı yaptığı ve takıma ciddi bir prim sözü verdiği de öğrenildi.

Ali Koç yönetiminde Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından göreve getirilen Dominico Tedesco, maçlarda gösterdiği başarılı performansla kısa sürede taraftarın sevgisini kazandı.

