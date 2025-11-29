29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi
Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi

Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 21:00
Güncelleme:29.11.2025 21:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki “İlim Yayma Ödülleri” programında konuştu. Başkan Erdoğan, “Bugün kutsal sayılan ne varsa kuşatma altına alınıyor. Tüm dünyaya dayatılan sözde yeni gerçeklikler en fazla insana zarar veriyor. Gazze'de iki yıl boyunca yapılan soykırımı medeni denilen dünya sadece seyretti” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi
Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi
Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İsrail Gazze’de toplu kıyım yaptı!
"İsrail Gazze'de toplu kıyım yaptı!"
Niçin bizim bir ’Nobel’imiz olmasın?
"Niçin bizim bir 'Nobel'imiz olmasın?"
Papa 14. Leo, Volkswagen Arena’da ayine katıldı
Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da ayine katıldı
AK Parti heyetinden Ayasofya’da restorasyon incelemesi
AK Parti heyetinden Ayasofya’da restorasyon incelemesi
Mannheım Belediyesi’nden A Haber’e teşekkür
Mannheım Belediyesi'nden A Haber'e teşekkür
CHP’li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
CHP'li Çakır: Hırsızın partisi olmaz!
Papa 14. Leo Volkswagen Arena’da yapılacak ayine geldi
Papa 14. Leo Volkswagen Arena'da yapılacak ayine geldi
Papa Balat’ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Papa Balat'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş’u kabul etti
Başkan Erdoğan TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Daha Fazla Video Göster