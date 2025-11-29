Başkan Erdoğan’dan Küresel Kuşatma ve Gazze Soykırımı Tepkisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki “İlim Yayma Ödülleri” programında konuştu. Başkan Erdoğan, “Bugün kutsal sayılan ne varsa kuşatma altına alınıyor. Tüm dünyaya dayatılan sözde yeni gerçeklikler en fazla insana zarar veriyor. Gazze'de iki yıl boyunca yapılan soykırımı medeni denilen dünya sadece seyretti” dedi.

