Suriye’nin 800 kilometrekaresi daha işgal edildi | PERDE ARKASI

Giriş: 30.11.2025 11:41
Suriye'de ilk işgali 6 gün savaşları sırasında Golan Tepeleri ile başlatan İsrail, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması ile Suriye'nin içlerine olan ilerleyişini sürdürdü. Öyle ki son 1 yılda 800 kilometrekare alanı daha işgal ederek uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha ihlal etti. Şam yönetimi ise bölgede çözüm için kuvvetler ayrılığı anlaşmasını işaret ediyor. Peki işgalciler hangi noktaları ele geçirdi? Detaylar haberimizde...
