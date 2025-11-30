30 Kasım 2025, Pazar

Haberler Gündem Videoları A Haber’den “Asrın Soykırımı: Gazze” Belgeseli!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 01:53
Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil İsrail’in soykırımlarını dünyaya korkmadan, mazlumun yanında durarak aktaran; hakikatin sesi olan A Haber, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ne özel “Asrın Soykırımı: Gazze” Belgeseliyle gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya gözler önüne seriyor.
