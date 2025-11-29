29 Kasım 2025, Cumartesi

AKM'de İlim Yayma Ödülleri Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
AKM’de İlim Yayma Ödülleri Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

AKM'de İlim Yayma Ödülleri Programı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 20:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Programı'nda açıklamalarda bulundu. Toplam 1324 başvuruyla yeni bir rekor daha kırıldığını ve İlim Yayma Ödülleri'nin önümüzdeki dönem uluslararası bir hüviyet kazanacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Niçin bizim bir Nobel'imiz olmasın. Bu adımı biz de atarız." dedi. Önceliği daima vatanı ve milleti olan on binlerce gencin İlim Yayma Cemiyeti'nin ocağında yetiştiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu çeşmenin suyundan içmiş, bu sofranın bir lokma ekmeğini yemiş, bu meclise iştirak etmiş tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
