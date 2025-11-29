Başkan Erdoğan'dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: “Bu sefer muvaffak olamayacaksınız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" programında “Terörsüz Türkiye” vurgusuyla önemli mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, “Yarım asırlık tezgâhı bozma çabalarımızın hangi güçleri telaşlandırdığını çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki; bu sefer muvaffak olamayacaksınız.” diyerek kararlılığı vurguladı. Erdoğan ayrıca, “Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için devletimizin de, ittifakımızın da kararlılığı tamdır.” ifadelerini kullandı.

