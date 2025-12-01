"Türkiye'nin gücünü dış dünya daha net görüyor"

Yunanistan’ın eski Ekonomi Bakanı Yanis Varoufakis’ten dikkat çeken itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Varoufakis, Türkiye’nin diplomatik adımları, yargı süreçleri, savunma sanayisindeki üstünlüğü ve Suriye–Gazze hattında artan askeri etkisiyle bölgenin yükselen gücü hâline geldiğini söyledi. A Haber ekranlarında Yunan Bakan'ın sözlerini değerlendiren Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Türkiye'nin dışarıdan bakıldığında çok daha net ve güçlü bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

