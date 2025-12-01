Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor | İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret, 31 Aralık'a kadar kesinleşip, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Asgari ücret artışı için geri sayım sürerken, pazarlık masasında öne çıkan rakamlar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:21