Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor | İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bu hafta içinde yapılması bekleniyor. Komisyonun belirleyeceği yeni asgari ücret, 31 Aralık'a kadar kesinleşip, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek. Asgari ücret artışı için geri sayım sürerken, pazarlık masasında öne çıkan rakamlar da yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak?

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelere dair takvim şekilleniyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Bu hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak. TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak bu yönde bir değişiklik yapılabilmesi için mevcut mevzuatın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Mevcut yasalara göre, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı sonunda tamamlanması gerekiyor.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

