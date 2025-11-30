“Programdan sonra meşhur oluruz” dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu
ATV'nin vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır büyük ilgi gören yarışma, 30 Kasım 2025 akşamında da bilgi dolu anların ve yüksek gerilimin adresi oldu. Bu bölümün dikkat çeken yarışmacılarından Nilge Demirtaş, 'İnşallah bu programdan sonra iyi şekilde meşhur oluruz.' sözleriyle ekrana yansıyan 20.000 TL değerindeki soruda tam 3 joker hakkını birden kullanarak geceye damgasını vurdu. İşte o anlara dair detaylar...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:39