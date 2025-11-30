“Programdan sonra meşhur oluruz” dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

1988 İstanbul doğumlu olan Demirtaş, eğitim hayatında olduğu kadar spor alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü yüzde yüz burslu olarak okuyan Demirtaş, fakülteden 3.'lük derecesiyle mezun oldu.