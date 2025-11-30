Viral Galeri Viral Tıkla “Programdan sonra meşhur oluruz” dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

“Programdan sonra meşhur oluruz” dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

ATV'nin vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor. Yıllardır büyük ilgi gören yarışma, 30 Kasım 2025 akşamında da bilgi dolu anların ve yüksek gerilimin adresi oldu. Bu bölümün dikkat çeken yarışmacılarından Nilge Demirtaş, 'İnşallah bu programdan sonra iyi şekilde meşhur oluruz.' sözleriyle ekrana yansıyan 20.000 TL değerindeki soruda tam 3 joker hakkını birden kullanarak geceye damgasını vurdu. İşte o anlara dair detaylar...

Giriş Tarihi: 30.11.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 22:39
Programdan sonra meşhur oluruz dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 30 Kasım Pazar akşamı izleyicileri yeniden ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, başarılı eğitim hayatı ve dikkat çeken hikâyesiyle Nilge Demirtaş yer aldı.

Programdan sonra meşhur oluruz dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, başarılı eğitim hayatı ve dikkat çeken hikâyesiyle Nilge Demirtaş yer aldı.

Programdan sonra meşhur oluruz dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

1988 İstanbul doğumlu olan Demirtaş, eğitim hayatında olduğu kadar spor alanındaki başarılarıyla da dikkat çekiyor. Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü yüzde yüz burslu olarak okuyan Demirtaş, fakülteden 3.'lük derecesiyle mezun oldu.

Programdan sonra meşhur oluruz dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nü yüzde yüz burslu olarak okuyan Demirtaş, fakülteden 3.'lük derecesiyle mezun oldu.

Programdan sonra meşhur oluruz dedi! Tek soruda kullandığı 3 jokerle geceye damga vurdu

Aynı üniversitede işletme bölümünde yan dal yapan başarılı yarışmacı, ardından Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü de tamamladı.

SON DAKİKA