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Terör devleti İsrail'in katliamında 33. gün! Kudüs’te son durum ne?

A Haber
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Giriş: 08.11.2023 15:22
Katil İsrail dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Taha Hazar 33. günde Kudüs'teki son durumu aktardı.
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