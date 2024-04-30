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Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.04.2024 15:24
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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