16 Ağustos 2022, Salı
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Tendürek terörden temizlendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.