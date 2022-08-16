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Tendürek terörden temizlendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.08.2022 12:21
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu kapsamında biri turuncu, diğeri gri kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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