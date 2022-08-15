Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın bir öneminin kalmadığını açıkladı. "Seçime koalisyon olarak mı gireceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatimce devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan avantaj kalktı" dedi.