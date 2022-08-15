15 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı

Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2022 00:32
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, muhalefet partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu altılı masanın bir öneminin kalmadığını açıkladı. "Seçime koalisyon olarak mı gireceksiniz?" sorusunu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani 6'lı masa benim kanaatimce devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan avantaj kalktı" dedi.
Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın önemi kalmadı
Temel Karamollaoğlu: Altılı masanın önemi kalmadı
Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim! İşte maliyetine satılacak ürünlerin listesi
Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim! İşte maliyetine satılacak ürünlerin listesi
Başörtüsü düşmanı Dökmen’e AK Parti’den tepki
Başörtüsü düşmanı Dökmen'e AK Parti'den tepki
Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber’e konuştu
Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber'e konuştu
CHP’deki helalleşme milletle değil kendi aralarında!
CHP'deki helalleşme milletle değil kendi aralarında!
1 milyon öğrenci yaz okullarında
1 milyon öğrenci yaz okullarında
Üstün Dökmen’in Başörtüsü rahatsızlığı
Üstün Dökmen'in Başörtüsü rahatsızlığı
AK Parti’den CHP’ye sert tepki!
AK Parti'den CHP'ye sert tepki!
Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Ak Parti 21 yaşında | İşte 21 yıllık başarı hikayesi
Paralel ithalat çetesi nasıl vurgun yapıyor?
Paralel ithalat çetesi nasıl vurgun yapıyor?
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi
Bakan Bozdağ’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK tepkisi
Daha Fazla Video Göster