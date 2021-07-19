TBMM'de Kandil tartışması! Mustafa Elitaş: "Kandil'e teslim olmuşsunuz"

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç arasında Kandil tartışması yaşandı. HDP'li Oluç'un "Bize Kandil'in sözcüsü diyenin alnını karışlarım. Söyleyemezsiniz" sözlerine yanıt AK Parti'li Elitaş'tan geldi. Elitaş, "Kandil'e teslim olmuşsunuz, iradenizi vermişsiniz. Kandil'den talimat gelmeyince bir şey yapamıyorsunuz" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon bir kez daha yükseldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile HDP'li Kakkı Saruhan Oluç arasında Kandil tartışması yaşandı.

Elitaş, "Kandil'in sesi, sözcüsü olan, Kandil'in sözünü dile getirmeye çalışanların demokrasiden söz etmeye hakları yok." ifadelerini kullandı.

AK Partili Elitaş, "Bize Kandil'den emir alıyorsunuz diyemezsiniz" ifadesini kullanan HDP''li Oluç'a, HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ıın sözleri üzerinden yüklendi. Elitaş, "Bize Kadil'den emir alıyorsunuz diyemezsiniz dediniz. Doğru. Eş genel başkanınız ne demişti. 'Biz Kandil'e sırtımızı dayadık' demiştiniz. Kandil'e teslim olmuşsunuz" dedi.

Elitaş, Oluç'u HDP'nin terör örgütü PKK'ya verdiği destek üzerinden hedef aldı.