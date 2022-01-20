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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE'de önemli açıklamalar

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Giriş: 20.01.2022 13:58
Güncelleme:20.01.2022 13:58
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlerinde açıklamalarda bulundu. Şentop, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi hakkında açıklamalarda bulunan Şentop, "Karma komisyonun mutlaka harekete geçmesi gerekir. Terörle ilişki asla kabul edilebilir bir durum değil."  ifadelerini kullandı.
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