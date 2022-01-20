20 Ocak 2022, Perşembe
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BAE'de önemli açıklamalar
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlerinde açıklamalarda bulundu. Şentop, HDP'li Semra Güzel'in fezlekesi hakkında açıklamalarda bulunan Şentop, "Karma komisyonun mutlaka harekete geçmesi gerekir. Terörle ilişki asla kabul edilebilir bir durum değil." ifadelerini kullandı.