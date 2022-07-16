16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Tank içinde bulundukları aracı ezdi! Ezilen araçtan sağ çıktılar
15 Temmuz hanin darbe girişiminin yaşandığı gece millet tek yürek oldu, sokaklara çıktı. Hainlere geçit vermemek için sokağa inenlerden biri de motor ustası Fuat Bilir ve beraberindeki iki arkadaşıydı. Bilir ve arkadaşları darbeci askerlerin kullandıkları tankları durdurmak isterken içinde bulundukları araç tankın tarafından ezildi. O arabanının içinden çıkan Fuat Bilir 15 Temmuz'da yaşadıklarını A Haber’e anlattı.