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Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 09:37
Güncelleme:11.05.2021 09:38
17 günlük tam kapanmanın ardından başlaması beklenen normalleşmenin detayları belli olmaya başladı. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı en fazla 10 bin olduğu takdirde kademeli açılmaya geçilecek. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. 17 Mayıs'ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.
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