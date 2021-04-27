Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Kabine toplantısından sonra Türkiye’de tam kapanma döneminin başlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelge ile sürecin nasıl yürütüleceğini detayları ile ortaya koydu. Peki tam kapanma salgının hızını kesecek mi? Tam kapanmada ne yapılmalı? Okullar yeniden açılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen değerlendirdi.

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