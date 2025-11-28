Milyoner’de kahkaha dolu anlar! Baraj sorusuna verdiği cevapla geceye damga vurdu

ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 27 Kasım Pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, Yusuf Ayyıldız, sahne aldı.