Milyoner'de kahkaha dolu anlar! Baraj sorusuna verdiği cevapla geceye damga vurdu
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 27 Kasım 2025 akşamında da bilgi ve heyecanın zirve yaptığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Yusuf Ayyıldız, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak 50.000 TL değerindeki baraj sorusuna ulaştı. Neşeli ve enerjik tavrıyla programa renk katan yarışmacı, baraj sorusunda verdiği cevapla geceye damga vurdu. İşte o anlara dair detaylar...
Giriş Tarihi: 28.11.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 01:33