27 Kasım 2025, Perşembe
Koral 2 ile elektronik fırtına! Tek tuşla bitiriyor
Türk savunma sanayiinde dev atılımlar sürüyor. Çelik Kubbe’yi güçlendirmek için atılan kritik adımda 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı. Konuyu A Haber’de değerlendiren Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, yapılan yeni anlaşmalarla birlikte envanterde yer alan sistemlere ilişkin konuşarak elektronik harp sistemi (Koral 2) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.